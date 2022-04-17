«Ливерпуль» может подписать защитника «Абердина»

Руководители «Ливерпуля» могут в летнее трансферное окно подписать контракт с молодым шотландским защитником «Абердина» Келвином Рэмси.

По информации The Sun, мерсисайдская команда рассматривает вариант с подписанием 18-летнего шотландского футболиста, который может стать сменщиком для Трента Александера-Арнольда. Стоит отметить, что в случае подписание Рэмси из «Ливерпуля» уйдёт защитник Неко Уильямс, который сейчас на правах аренды играет за «Фулхэм».

В этом сезоне Келвин Рэмси провёл в шотландской лиге 22 матча, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя ассистами.