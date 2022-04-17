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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель дал совет Лукаку

17 Апреля 2022 • 12:34 Комментировать
Лидс
0:0
Челси
отменен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, чего не хватает нападающему команды Ромелу Лукаку.

«Лукаку нужно сделать то, что сделал Вернер. Ему необходимо подождать, набраться терпения, усердно работать и поставить команду на первое место. Все думают, что тренеры выбирают стартовый состав, но на самом деле, это игроки  заботятся о том, чтобы туда попасть», — приводит слова Тухеля Goal.

Специалист считает, что Вернер был очень хорош в последних матчах и полностью заслужил своё право выходить на поле.  

В текущем сезоне 28-летний Лукаку провёл за «Челси» 36 матчей, в которых забил 12 мячей. 26-летний Вернер отличился пять раз в 30 играх сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ромелу Лукаку Томас Тухель Тимо Вернер
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