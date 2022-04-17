Тухель дал совет Лукаку

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, чего не хватает нападающему команды Ромелу Лукаку.

«Лукаку нужно сделать то, что сделал Вернер. Ему необходимо подождать, набраться терпения, усердно работать и поставить команду на первое место. Все думают, что тренеры выбирают стартовый состав, но на самом деле, это игроки заботятся о том, чтобы туда попасть», — приводит слова Тухеля Goal.

Специалист считает, что Вернер был очень хорош в последних матчах и полностью заслужил своё право выходить на поле.

В текущем сезоне 28-летний Лукаку провёл за «Челси» 36 матчей, в которых забил 12 мячей. 26-летний Вернер отличился пять раз в 30 играх сезона.