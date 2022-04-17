«Манчестер Юнайтед» хочет подписать молодого защитника «Эвертона»

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует летом подписать контракт с молодым защитником «Эвертона» Джерредом Брентуэйтом.

По информации Daily Mail, «красные дьяволы» планируют подписать 19-летнего английского защитника в предстоящее летнее трансферное окно. Манчестерская команда видит в Брентуэйте большой потенциал. Стоит отметить, что портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.

В этом сезоне Джерред Брентуэйт провёл в английском чемпионате четыре матча и отметился одним забитым мячом.