Тен Хаг ещё не решил, хочет ли видеть Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Голландский тренер Эрик тен Хаг ещё не определился с тем, хочет ли он в следующем сезоне видеть в «Манчестер Юнайтед» звёздного португальского форварда Криштиану Роналду.

По информации Daily Mail, некоторые руководители «красных дьяволов» считают, что 37-летний португалец не сможет прессинговать соперников так, как этого хочет тен Хаг. Голландский специалист же ещё не решил, хочет ли он видеть Роналду в манчестерском клубе в следующем сезоне.

Напомним, что Эрик тен Хан должен в ближайшее время официально возглавить «Манчестер Юнайтед». Сейчас голландец работает в амстердамском «Аяксе».