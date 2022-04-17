«Манчестер Юнайтед» готовится к переговорам с полузащитником «Лацио»

Руководители «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время проведут переговоры с сербским полузащитником «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем.

По информации Corriere Dello Sport, боссы «красных дьяволов» очень хотят заполучить 27-летнего сербского футболиста в свои ряды, так что манкунианцы собираются уже на следующей неделе провести первые переговоры с представителями полузащитника «Лацио». Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Милинковича-Савича в солидные 70 миллионов евро.

В этом сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл в итальянской лиге 32 встречи, в которых забил девять голов и сделал десять ассистов.