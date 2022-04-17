Рангник высказался о свисте болельщиков в адрес Погба

Немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о свисте болельщиков «красных дьяволов» в адрес французского полузащитника Поля Погба.

Рангник сказал, что он прекрасно понимает, что болельщики очень расстроены, но отдельные футболисты не должны становиться мишенью для критики. Тренер отметил, что команда несёт коллективную ответственность за итоговые результаты, так что не стоит выделять отдельно кого-то из игроков.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.