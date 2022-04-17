«Ты ещё просто не играл с Месси»: Агуэро ответил Гарначо, который назвал Роналду величайшим игроком

Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ответил полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

Молодой испанец после матча с «Норвичем» в своих социальных сетях написал, что 37-летний португальский форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду является величайшим игроком в истории футбола. Агуэро ответил на эту запись. Экс-форвард «Сити» написал, что Гарначо ещё просто не играл вместе с Лионелем Месси.

Напомним, что Роналду оформил хет-трик в матче с «Норвичем» и помог манкунианцам одержать победу со счётом 3:2.