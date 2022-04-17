«Барселона» рассматривает вариант с трансфером форварда «Ман Сити»

Менеджмент «Барселоны» продолжает искать центрального форварда. Хави поставил данную позицию в приоритет на лето 2022 года.

Издание Marca сообщает, что «сине-гранатовые» готовы побороться за трансфер бразильского нападающего Габриэла Жезуса.

«Барселона» готова выделить на сделку 30 млн евро.

Хави хотел бы видеть в команде Роберта Левандовски, однако Жоан Лапорта считает требования поляка по зарплате и «Баварии» по трансферу завышенными. Ранее сообщалось, что трансфер Левандовски может обойтись в 60 – 65 млн евро.

Контракт Жезуса с «Ман Сити» истекает летом 2023 года. Новое соглашение стороны не подписали.

Текущий сезон форвард, скорее, провалил. За 22 матча в АПЛ бразилец отметился всего 3 голами и сделал 7 передач.