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«Барселона» рассматривает вариант с трансфером форварда «Ман Сити»

17 Апреля 2022 • 02:17 Комментировать

Менеджмент «Барселоны» продолжает искать центрального форварда. Хави поставил данную позицию в приоритет на лето 2022 года.

Издание Marca сообщает, что «сине-гранатовые» готовы побороться за трансфер бразильского нападающего Габриэла Жезуса.

«Барселона» готова выделить на сделку 30 млн евро.

Хави хотел бы видеть в команде Роберта Левандовски, однако Жоан Лапорта считает требования поляка по зарплате и «Баварии» по трансферу завышенными. Ранее сообщалось, что трансфер Левандовски может обойтись в 60 – 65 млн евро.

Контракт Жезуса с «Ман Сити» истекает летом 2023 года. Новое соглашение стороны не подписали.

Текущий сезон форвард, скорее, провалил. За 22 матча в АПЛ бразилец отметился всего 3 голами и сделал 7 передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Габриэль Жезус
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