Роналду установил очередной рекорд в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил очередной рекорд в Английской Премьер-лиге.

Португалец стал первым футболистом, который сумел в возрасте 36+ лет поразить сетку ворот соперников 15+ раз за сезон в Англии.

В 33-м туре АПЛ Роналду отправил мяч в сетку ворот «Норвича» трижды. Таким образом, «МЮ» добыл важнейшие 3 очка и вырвался на 5-ю строчку английского первенства.

Также следует отметить, что CR7 забивает 20+ голов за сезон уже 16 лет подряд. Невероятное достижения для профессионального футболиста.