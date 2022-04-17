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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду установил очередной рекорд в АПЛ

17 Апреля 2022 • 01:45 Комментировать (1)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил очередной рекорд в Английской Премьер-лиге.

Португалец стал первым футболистом, который сумел в возрасте 36+ лет поразить сетку ворот соперников 15+ раз за сезон в Англии.

В 33-м туре АПЛ Роналду отправил мяч в сетку ворот «Норвича» трижды. Таким образом, «МЮ» добыл важнейшие 3 очка и вырвался на 5-ю строчку английского первенства.

Также следует отметить, что CR7 забивает 20+ голов за сезон уже 16 лет подряд. Невероятное достижения для профессионального футболиста.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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