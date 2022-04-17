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Фаны «Лидса» выкупили страницу в аргентинском издании, чтобы поблагодарить Бьелсу

17 Апреля 2022 • 00:42 Комментировать
Лидс
0:0
Челси
отменен

Марсело Бьелса с февраля уже не является тренером «Лидса», его уволили после целой серии слабых результатов, но болельщики команды не могут забыть, что именно при Бьелса «Лидс» демонстрировал красивый и нестандартный атакующий футбол.

Чтобы отблагодарить аргентинского наставника за его усилия, поклонники «Лидса» решили поступить нестандартным образом. Они выкупили целую полосу в одном из самых престижных еженедельников Аргентины - La Capital, с целью отблагодарить Бьелсу.

- Ты напомнил нам о том, что футбол может быть красивым и что команда может быть сильнее, чем сумма индивидуальностей. Ты нам дал больше, чем футбол. Ты помог нам пережить пандемию, ты объединил нас. Ты подарил нам воспоминания на всю жизнь, - написали фаны «Лидса».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Марсело Бьелса
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