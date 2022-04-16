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Рангник о победе над «Норвичем»: «Нужно повышать качество игры»

16 Апреля 2022 • 20:40 Комментировать

Ральф Рангник прокомментировал итоги матча своей команды против «Норвича» (3:2).

«Забивая 2 гола, мы обязаны упростить себе жизнь. В итоге все пошло не по плану. Мы потеряли необходимую структуру игры. Мы не были на поле агрессивными.

Счет внезапно стал 2:2. Несколько раз матч спас де Хеа. Нам нужно повышать качество игры.

Роналду сыграл ключевую роль, как и в игре с «Тоттенхэмом». Это выдающиеся голы. Мы должны перестать надеяться на него» — сказал Рангник BBC.

Также немецкий специалист отметил провалы в обороне и сложности в игре на фланге. Роналду сыграл шикарно, в отличие от всей команды.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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окончен Уотфорд 1:2 Брентфорд 3.10 3.35 2.35
окончен Саутгемптон 1:0 Арсенал 3.90 3.70 1.92
окончен Манчестер Юнайтед 3:2 Норвич 1.28 5.90 10.00
17.04  16:15 Ньюкасл ... Лестер 2.41 3.40 3.00
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