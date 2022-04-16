«Брентфорд» вырвал победу у «Уотфорда» на последней добавленной минуте

Завершился матч 33-го тура Английской премьер-лиги между «Уотфордом» и «Брентфордом» (1:2).

Кристиан Норгор открыл счёт в первом тайме на 15-й минуте, а Эммануэль Деннис восстановил паритет на табло на 55-й. Решающий гол был забил на исходе добавленного ко второму тайму времени - точным ударом отметился Понтус Янссон.

«Уотфорд» остался в зоне вылета – на 19-м месте (22 очка), «Брентфорд» с 39-ю зачётными взлетел на 11-е месте в турнирной таблице.