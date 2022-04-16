«Брентфорд» вырвал победу у «Уотфорда» на последней добавленной минуте

Завершился матч 33-го тура Английской премьер-лиги между «Уотфордом» и «Брентфордом» (1:2).
Кристиан Норгор открыл счёт в первом тайме на 15-й минуте, а Эммануэль Деннис восстановил паритет на табло на 55-й. Решающий гол был забил на исходе добавленного ко второму тайму времени - точным ударом отметился Понтус Янссон.
«Уотфорд» остался в зоне вылета – на 19-м месте (22 очка), «Брентфорд» с 39-ю зачётными взлетел на 11-е месте в турнирной таблице.
Протокол игры
|15'Норгор Кристиан (0:1)
|(1:1) Деннис Эммануэль55'
|90'Янссон Понтус (1:2)
Фостер Бен•Фемения Кико 87' (Каткарт Крейг ( 87') •Кабаселе Кристиан•Самир Каэтано•Камара Ассан • 53'Сиссоко Мусса•Луза Имран • 87'Куцка Юрай 84' (Кинг Джошуа ( 84') •Сарр Исмаила•Педро Жоао 84' (Клеверли Том ( 84') •Деннис Эммануэль
Райя Давид•Айер Кристоффер•Янссон Понтус•Пиннок Итан 21' (Бех Мадс ( 21') •Генри Рико•Янельт Витали 74' (Йенсен Матиас ( 74') •Норгор Кристиан•Эриксен Кристиан•Мбеумо Брайан•Тони Айвен • 62'Висса Йоан 66' (Годдос Саман ( 66')
16 апреля. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).