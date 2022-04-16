Роналду забил 2+ голов в 5-й раз за сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал дубль в матче с «Норвичем» в рамках АПЛ.

Первый гол португалец забил на 7-й минуте в пустые ворота. Второй — на 32-й с подачи Теллеса головой.

37-летний футболист забил 5-й раз в сезоне 2+ голов. Дубль Роналду оформил в ворота «Аталанты» (2:2), «Арсенала» (3:2) и «Ньюкасла» (4:1). Хет-триком португалец отметился в ворота «Тоттенхэма» (3:2).

Следует отметить, что в последнее время Криштиану Роналду регулярно подвергается критике вместе с «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» вряд ли смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона.