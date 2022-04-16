Болельщики «Лидса» купили рекламу в местном издании, чтобы отблагодарить Бьелсу

Болельщики английского «Лидса» отблагодарили бывшего главного тренера Марсело Бьелсу, который ранее вернул команды в АПЛ из чемпионшипа. Ради этого фанаты купили рекламу в одном из местных изданий и разместили там обращение к аргентинцу.

«В августе 2018-го года мы вновь начали что-то чувствовать. Вы напомнили нам, что футбол вновь может быть прекрасным, а наша команда – вновь может быть великой. Вы подарили нам нечто большее, чем просто футбол. Вы протащили нас сквозь пандемию и объединили нас в тот момент, когда мы были разъединены. Спасибо за всё, Марсело», – говорится в послании болельщиков.