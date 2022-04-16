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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник: Финальный отрезок сезона станет для «Манчестер Юнайтед» проверкой на прочность

16 Апреля 2022 • 13:15 Комментировать

Немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал журналистам о том, чего ждёт от своей команды в решающих матчах этого сезона.

Рангник заявил, что в оставшихся семи матчах национального чемпионата «красные дьяволы» должны проявить свой характер. Немецкий специалист отметил, что финальный отрезок сезона станет для манчестерской команды настоящей проверкой на прочность, ведь на кону стоит очень многое.

Напомним, что на данный момент макунианцы под шефством Рангника занимают лишь седьмую строчку в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Английская Премьер-лига
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