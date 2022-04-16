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Куртуа назвал Салаха одним из лучших игроков десятилетия

16 Апреля 2022 • 13:11 Комментировать

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа в разговоре с журналистами высоко оценил игру египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Куртуа сказал, что считает Салаха одним из лучших игроков за последние десять лет. Тибо отметил, что египетский форвард один из немного игроков, обладающих настоящей футбольной магией. Голкипер добавил, что против Мохамеда всегда очень тяжело играть.

Напомним, что в этом сезоне Мохамед Салах провёл в английском чемпионате 29 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами и 11 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тибо Куртуа Мохамед Салах
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