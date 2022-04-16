Рангник высказался об инциденте с Роналду, который разбил телефон мальчику с аутизмом

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался по поводу нашумевшего инцидента с Криштиану Роналду, который разбил телефон мальчику с аутизмом.

Рангник заявил, что не разговаривал с Криштиану на эту тему. Тренер отметил, что Роналду публично извинился за то, что сделал, но расследование со стороны полиции и футбольной ассоциации всё ещё продолжается.

Напомним, что Роналду после матча с «Эвертоном» не сдержал эмоции и разбил телефон 14-летнему болельщику с аутизмом. После этого Криштиану и «Манчестер Юнайтед» извинились за произошедшее.