«Ньюкасл» готов заплатить 60 млн евро за форварда «Бенфики»

Руководители «Ньюкасла» готовы летом потратить круглую сумму на подписание уругвайского нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

По информации Foot Mercato, «сороки» хотят летом заполучить в свои ряды 22-летнего уругвайского футболиста. Боссы «Ньюкасла» готовы выложить за форварда около 60 миллионов евро. Стоит отметить, что в услугах Нуньеса также заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».

В этом сезоне Дарвин Нуньес провёл в португальской лиге 24 матча, в которых забил 24 мяча и сделал три ассиста.