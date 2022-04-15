«Бёрнли» рассматривает Эллардайса на замену Дайчу

«Бёрнли» приступил к поиску нового тренера после увольнения Шона Дайча, который ранее провёл в клубе 9 лет. Одним из главных кандидатов на вакантную должность является Сэм Эллардайс, который в прошлом сезоне не смог спасти от вылета «Вест Бромвич».

Напомним, Эллардайс обладает репутацией кризисного тренера, которого в основном зовут клубы, борющиеся за выживание. Ранее специалист также возглавлял сборную Англии, где успел провести всего один матч.

На данный момент «Бёрнли» находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии и отстаёт от «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда на 4 очка.