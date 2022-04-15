«Ювентус» нацелился на Аррисабалагу

«Ювентус» нацелился на вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу.

Согласно сообщению Fichajes, «Ювентус» готов уделить первоочередное внимание переходу Кепы Аррисабалага. Летом «Ювентус» собирается провести капитальный ремонт состава, который может включать в себя уход Войцеха Щесны.

Клуб Серии А высоко оценивает испанца, несмотря на его трудности в «Челси», и хочет подписать его в предстоящее летнее трансферное окно. У самого Кепы нет недостатка в альтернативах, поскольку он был связан с множеством топ-клубов по всей Европе. Совсем недавно его связывали с переходом в «Барселону» как потенциальную замену Марку-Андре тер Штегену.

Пока еще неизвестно, сколько «Челси» потребует за своего резервного вратаря.