Парлор уверен, что Райс проведёт в «Вест Хэме» еще несколько сезонов

Бывший полузащитник «Арсенала» Рэй Парлор заявил журналистам, что уверен в том, что Деклан Райс не покинет «Вест Хэм» в ближайшее время.

«Я уверен, что многие клубы ждут, смогут ли они заполучить Деклана Райса, но я думаю, что он останется там еще на несколько лет», — сказал Парлор в интервью talkSPORT Breakfast.

Он отметил, что у Райса есть возможность стать легендой клуба.

«Он все еще развивается, он капитан и очень уважает клуб. Они дали ему возможность попасть в первую команду, и что бы ни случилось в будущем, он станет легендой «Вест Хэма». Когда он уйдет, болельщики «Вест Хэма» будут аплодировать ему стоя», - сказал Парлор.