«Лидс» следит за ситуацией с Секо Фофана

«Лидс» следит за ситуацией с полузащитником «Ланса» Секо Фофана.

Ранее сообщалось, что футболист вызвал интерес некоторых клубов АПЛ, таких как «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Утверждается, что в гонку за приобретение игрока вмешается также «Лидс», который уже вел переговоры с Фофана в зимнее трансферное окно. Главный тренер «Лидса» Джесси Марш считает, что Фофана мог бы стать идеальным партнером для полузащитника Кэлвина Филлипса.

В этом сезоне Фофана провел в Лиге 1 25 матчей и забил 7 голов. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро. Его контракт с «Лансом» истекает в 2024 году.