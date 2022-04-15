Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Чуамени

Французский полузащитник «Монако» Орельен Чуамени может летом перебраться в «Манчестер Юнайтед».

По информации ESPN, на подписании 22-летнего французского футболиста настаивает Эрик тен Хаг, который в следующем сезоне должен возглавить манчестерскую команду. Боссы «Монако» готовы провести переговоры с «красными дьяволами». Монегаски планируют выручить с продажи Чуамени не менее 70 миллионов евро.

В этом сезоне Орельен Чуамени провёл во французской лиге 29 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.