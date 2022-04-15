Невилл: «Никогда не верил, что «Арсенал» пробьётся в топ-4»

Футбольный эксперт Гари Невилл заявил, что не считает «Арсенал» способным побороться за попадание в зону Лиги чемпионов.

«Я никогда по-настоящему не верил в «Арсенал» и боялся за них. Сейчас у «Арсенала» три поражения из четырех, и несколько недель назад я сказал, что не верю в них. Эти сомнения начинают выходить на первый план», - сказал Невилл.

Он добавил, что, по его мнению, «Тоттенхэм» на данный момент является более серьезным претендентом.

«Тоттенхэм» обладает кое-каким опытом попадания в Лигу чемпионов. Почему бы им не попасть в топ-4? Особенно учитывая, какой тройкой нападения они сейчас располагают», - добавил Невилл.