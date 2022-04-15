«Бёрнли» уволил Дайча с поста главного тренера

Руководители «Бёрнли» решили отправить в отставку опытного специалиста Шона Дайча.

Как сообщает пресс-служба английской команды, 50-летний наставник вместе со своим тренерским штабом был отправлен в отставку. Дайч работал в «Бёрнли» чуть больше девяти лет, что было рекордом среди действующих тренеров в АПЛ. При Дайче «бордовые» дважды выходили в АПЛ из Чемпионшипа и даже попадали в еврокубки в сезоне 18/19.

Напомним, что на данный момент футболисты «Бёрнли» сражаются за выживание и идут лишь на 18-й позиции в турнирной таблице АПЛ.