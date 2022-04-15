Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тихонов заступился за Роналду, который разбил телефон мальчику с аутизмом

15 Апреля 2022 • 12:49 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался по поводу инцидента с участием звёздного форварда Криштиану Роналду, который разбил телефон ребёнку с аутизмом.

Тихонов в эфире программы «Есть тема» на канале «Матч ТВ» сказал, что Роналду живёт под давление уже не первый десяток лет, ведь от него всегда ждут отличной игры. Андрей отметил, что португалец не железный и просто не сумел себя проконтролировать, но это была просто небольшая человеческая ошибка.

Напомним, что после матча с «Эвертоном» Роналду не справился с эмоциями и разбил телефон ребёнку с аутизмом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Андрей Тихонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.04  14:30 Тоттенхэм ... Брайтон 1.68 4.00 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
13:35 · Англия. Кубок Англии
Тухель о том, что Галлахер не сыграет в полуфинале Кубка Англии: «Я общался с ним. Он разочарован»
13:16 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Чуамени
13:16 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Никогда не верил, что «Арсенал» пробьётся в топ-4»
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» уволил Дайча с поста главного тренера
12:49 · Англия. Премьер-лига
Тихонов заступился за Роналду, который разбил телефон мальчику с аутизмом
12:45 · Англия. Премьер-лига
Жожиньо запросил у «Ювентуса» 7 миллионов евро в год
12:37 · Англия. Премьер-лига
Джеррард о Суаресе: «Вы просто чувствовали, как он выиграет для вас любую игру»
12:28 · Англия. Премьер-лига
Парлор восхищен результатами Мойеса в «Вест Хэме»
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» провёл переговоры с агентом Дэвида
11:45 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Надеюсь, скоро сможем поговорить о финале»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, чем Савич пригрозил Грилишу после первого матча четвертьфинала 3
11:31 · Англия. Премьер-лига
Тиаго Силва прервал молчание впервые после вылета из Лиги чемпионов
11:24 · Англия. Премьер-лига
Лескотт поражён глубиной состава «Ливерпуля»
11:18 · Англия. Премьер-лига
Форвард «РБ Зальцбург» заинтересовал «Баварию», «Реал» и «Ливерпуль»
11:11 · Англия. Премьер-лига
Теллес: «Не думаем о новом тренере, просто продолжаем работать»
Все новости
Рекомендуем