Тихонов заступился за Роналду, который разбил телефон мальчику с аутизмом

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался по поводу инцидента с участием звёздного форварда Криштиану Роналду, который разбил телефон ребёнку с аутизмом.

Тихонов в эфире программы «Есть тема» на канале «Матч ТВ» сказал, что Роналду живёт под давление уже не первый десяток лет, ведь от него всегда ждут отличной игры. Андрей отметил, что португалец не железный и просто не сумел себя проконтролировать, но это была просто небольшая человеческая ошибка.

Напомним, что после матча с «Эвертоном» Роналду не справился с эмоциями и разбил телефон ребёнку с аутизмом.