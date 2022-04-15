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Жожиньо запросил у «Ювентуса» 7 миллионов евро в год

15 Апреля 2022 • 12:45 Комментировать

Полузащитник «Челси» Жоржиньо озвучил свои требования по зарплате руководству «Ювентуса». По данным La Gazzetta dello Sport, экс-звезда «Наполи» хочет 7 миллионов евро за сезон.

Контракт футболиста с «Челси» истекает летом 2023 года, и «синие» не могут договориться о новом соглашении на данный момент из-за санкций, наложенных британским правительством на Романа Абрамовича.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, переговоры между представителем игрока и «Ювентусом» уже начались, но Жоржиньо запросил в Турине зарплату в размере 7 миллионов евро в год, столько же, сколько зарабатывает Душан Влахович.

Боссы туринского клуба пока никак не прокомментировали финансовые запросы футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Жоржиньо
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