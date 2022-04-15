Джеррард о Суаресе: «Вы просто чувствовали, как он выиграет для вас любую игру»

Главный тренер «Астон Виллы» и бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард сравнил нападающих Луиса Суареса и Фернандо Торреса.

«Оба были феноменальны, но я бы выделил Суареса. Вы просто чувствовали, что независимо от того, с кем вы играете, он выиграет для вас игру. Каждую игру. Неважно, против кого вы играете», - сказал Джеррард в интервью The Overlap.

Он также вспомнил, как о Суаресе однажды отозвался Джейми Каррагер.

«Он тренировался так, как будто это уже был матч. Я помню, как Карра сказал мне: «Я не хочу играть против него каждый день на тренировках». Он был настолько напряженным на тренировках и мог поставить вас в неловкое положение такими вещами, о которых, я думаю, он даже не подозревал», - добавил Джеррард.