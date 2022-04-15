Парлор восхищен результатами Мойеса в «Вест Хэме»

Бывший полузащитник «Арсенала» восхищен результатами Дэвида Мойеса в «Вест Хэме».

«Кто фаворит на победу? Это должен быть «Вест Хэм». Но им еще предстоит проделать большую работу, чтобы выйти в финал и, очевидно, выиграть его», - заявил Парлор журналистам после того, как лондонский клуб разгромил в ответном матче «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы.

Он призвал руководство «Вест Хэма» оказать Мойесу полную поддержку.

«Если вы теперь владельцы «Вест Хэма»… если Дэвид Мойес хочет трех игроков летом, давайте возьмем этих игроков, и мы сможем побороться за четверку лучших», - отметил Парлор.