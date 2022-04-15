Мойес: «Надеюсь, скоро сможем поговорить о финале»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что надеется выйти в финал Лиги Европы и побороться за трофей. После ответной четвертьфинальной игры с «Лионом» он прокомментировал будущего соперника – франкфуртский «Айнтрахт».

«Мы не фавориты, но я хочу, чтобы игроки считали, что они ими являются. Я хочу, чтобы у игроков была большая уверенность в себе, и я хочу, чтобы они так думали с самого начала турнира», - сказал Мойес.

Он добавил, что впечатлен игровой формой своего клуба.

«Я всегда думал, что в той форме, в которой мы были в начале этого сезона, мы способны разнести кого угодно», - заявил Мойес.