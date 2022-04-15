Форвард «РБ Зальцбург» заинтересовал «Баварию», «Реал» и «Ливерпуль»

Согласно сообщению испанского издания Fichajes, Бенджамин Сеско вызывает интерес со стороны мюнхенской «Баварии» в связи с возможным переходом в летнее трансферное окно. Нападающий «Ред Булл Зальцбург» также является целью «Реала» и «Ливерпуля».

В этом сезоне на счету 18-летнего футболиста девять голов и семь результативных передач в 30 матчах во всех соревнованиях за австрийский клуб.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро. Его контракт с «Зальцбургом» истекает в 2026 году.