Теллес: «Не думаем о новом тренере, просто продолжаем работать»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес прокомментировал новость о назначении на пост главного тренера клуба Эрика тен Хага.

«Я не думаю, что это влияет на нас, потому что мы знаем, что должны делать. В клубе есть люди, работающие над новым менеджером, но это в следующем сезоне. А следующий сезон зависит от того, что мы будем делать в оставшихся играх, поэтому нам нужно сохранять концентрацию», - сказал Теллес в интервью Sky Sports.

Теллес также добавил, что слухи о том, что в раздевалке клуба царят плохие настроения, не соответствует действительности.

«Все в раздевалке очень хотят победить», — сказал защитник «Манчестер Юнайтед».