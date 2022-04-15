Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон: «Приглашение тен Хага – азартная игра»

15 Апреля 2022 • 10:41 Комментировать

Бывший игрок сборной Англии и «Арсенала» Пол Мерсон заявил журналистам, что считает приглашение Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» легкомысленным решением.

«Тен Хаг мне не нравится. Он приходит из клуба, который играет в лиге с двумя командами, где вы доминируете в каждом матче. Он не знает АПЛ», - сказал Мерсон.

Он добавил, что считает выбор «Манчестер Юнайтед» не самым оптимальным.

«Я думаю, что это азартная игра. Вы ничего не сможете выиграть без хорошего менеджера, и я не уверен, насколько хорошим менеджером является Тен Хаг», - добавил Мерсон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Мерсон Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.04  14:30 Тоттенхэм ... Брайтон 1.68 4.00 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
13:35 · Англия. Кубок Англии
Тухель о том, что Галлахер не сыграет в полуфинале Кубка Англии: «Я общался с ним. Он разочарован»
13:16 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал Чуамени
13:16 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Никогда не верил, что «Арсенал» пробьётся в топ-4»
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» уволил Дайча с поста главного тренера
12:49 · Англия. Премьер-лига
Тихонов заступился за Роналду, который разбил телефон мальчику с аутизмом
12:45 · Англия. Премьер-лига
Жожиньо запросил у «Ювентуса» 7 миллионов евро в год
12:37 · Англия. Премьер-лига
Джеррард о Суаресе: «Вы просто чувствовали, как он выиграет для вас любую игру»
12:28 · Англия. Премьер-лига
Парлор восхищен результатами Мойеса в «Вест Хэме»
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» провёл переговоры с агентом Дэвида
11:45 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Надеюсь, скоро сможем поговорить о финале»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, чем Савич пригрозил Грилишу после первого матча четвертьфинала 3
11:31 · Англия. Премьер-лига
Тиаго Силва прервал молчание впервые после вылета из Лиги чемпионов
11:24 · Англия. Премьер-лига
Лескотт поражён глубиной состава «Ливерпуля»
11:18 · Англия. Премьер-лига
Форвард «РБ Зальцбург» заинтересовал «Баварию», «Реал» и «Ливерпуль»
11:11 · Англия. Премьер-лига
Теллес: «Не думаем о новом тренере, просто продолжаем работать»
Все новости
Рекомендуем