Мерсон: «Приглашение тен Хага – азартная игра»

Бывший игрок сборной Англии и «Арсенала» Пол Мерсон заявил журналистам, что считает приглашение Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» легкомысленным решением.

«Тен Хаг мне не нравится. Он приходит из клуба, который играет в лиге с двумя командами, где вы доминируете в каждом матче. Он не знает АПЛ», - сказал Мерсон.

Он добавил, что считает выбор «Манчестер Юнайтед» не самым оптимальным.

«Я думаю, что это азартная игра. Вы ничего не сможете выиграть без хорошего менеджера, и я не уверен, насколько хорошим менеджером является Тен Хаг», - добавил Мерсон.