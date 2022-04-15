Стало известно, что «Манчестер Юнайтед» и Почеттино обсуждали на интервью

Стало известно, что «Манчестер Юнайтед» и Маурисио Почеттино обсуждали на интервью.

Главный тренер «ПСЖ» Почеттино рассматривался, как один из претендентов на пост наставника «Манчестер Юнайтед». Однако, боссы английского клуба отдали предпочтение голландцу Эрику тен Хагу.

Тем временем, стали известны подробности разговора между представителями «Юнайтед» и Почеттино. Аргентинец интересовался, какими суммами располагает «МЮ» для летнего трансферного окна.

В отличие от Почеттино, который делал упор на трансферы, тен Хаг предложил глобальную стратегию по развитию клубу, что, в конечном счете, и привлекло боссов «Манчестер Юнайтед».