Родри: «Выйти дважды подряд в полуфинал Лиги чемпионов – это огромный шаг»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов.

«Для нас как для команды, так и для клуба это огромный шаг — выйти во второй полуфинал подряд. У нас впереди много игр, и, очевидно, это тоже сказывается», - сказал Родри.

Он считает, что полуфинальное противостояние с «Реалом» станет особенным.

«Это будет отличный полуфинал. Мы встречаемся с королями Лиги чемпионов», - сказал Родри.

Тем не менее, он отметил, что сейчас главная задача – полуфинальный матч кубка Англии против «Ливерпуля».

«Однако перед этим нам нужно отдохнуть и подготовиться к полуфиналу Кубка Англии против «Ливерпуля». Это будет еще один огромный вызов», - сказал он.