«Манчестер Юнайтед» готов начать переговоры с Нкунку, но ждёт официального назначения тен Хага

«Манчестер Юнайтед» готов начать переговоры с нападающим «Лейпцига» Кристофером Нкунку, но ждёт официального назначения тен Хага. Аналогичная ситуация и с трансфером Кэлвина Филипса из «Лидса».

Ранее было объявлено, что тренер «Аякса» Эрик тен Хаг договорился обо всех условиях нового контракта с «Манчестер Юнайтед» и до окончания сезона должно состояться официальное назначение голландского тренера.

Также известно, что одним из пунктов нового соглашения является возможность тен Хага наложить вето на любой трансфер клуба.