«Реал» готовит новое предложение для Рюдигера

«Реал» собирается сделать новое контрактное предложение для защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

Согласно сообщению испанского издания Fichajes, «Реал» постарается подписать Антонио Рюдигера в летнее трансферное окно, предложив ему контракт на 10 миллионов евро в год. В игроке также заинтересована «Барселона», хотя каталонский клуб пока не может сойтись с футболистом в размере заработной платы.

29-летний футболист проводит успешный сезон, 46 раз выйдя на поле за «Челси» во всех турнирах, забив при этом пять голов и отдав четыре результативные передачи. Контракт футболиста с лондонским клубом заканчивается этим летом и футболист может сменить команду совершенно бесплатно.