Райс: «От рёва во время разминки начало колоть в спине»

Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал результат ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против «Лиона».

«Это что-то особенное. Очень, очень особенное. Мы знали, что это будет непростое место, мы знали, что у них высочайшие индивидуальные качества. Но мы знали, что можем забить сегодня голы», - сказал Райс.

«Вест Хэм» разгромил в гостях «Лион» со счетом 3:0 и вышел в полуфинал турнира.

«Если вы не можете выйти на эти игры, то вам не следует играть в футбол. Рев во время разминки вызывал покалывание в спине, и это дало придало нам внутренних сил, чтобы выйти и показать, что мы умеем», - сказал полузащитник «Вест Хэма».