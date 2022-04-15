Салах рассказал о ритуале, который он проводит каждое межсезонье

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах рассказал журналистам о ритуале, который помогает ему сосредоточиться на своих целях.

«Я очень честен с собой. Уезжаю в отпуск один. Стоя лицом к морю, один, я пишу то, что хочу развить, чтобы идти дальше. Чем более открытым и честным я буду с собой, тем лучше. Я много пишу», - сказал Салах.

Он рассказал журналистам, что пишет о победе в Лиге чемпионов, АПЛ и это мотивирует его по ходу сезона. Салах также отметил, что вокруг всегда будет много отвлекающих факторов, с которыми нужно уметь иметь дело.

«Слишком много отвлекающих факторов, слишком много людей, говорящих обо всем на свете. «Ливерпуль» был в порядке, пока я играл на Кубке африканских наций, но они говорили: «Сколько ты будешь там? Когда ты вернешься?» Я знаю, как оставаться сосредоточенным. Но это сложно», - сказал Салах.