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Каспер Шмейхель: «Второго шанса не бывает»

15 Апреля 2022 • 08:37 Комментировать
ПСВ
1:2
Лестер
окончен

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель прокомментировал итог ответного четвертьфинального матча Лиги конференций против ПСВ.

«Это очень много значит для всех нас. Мы далеко прошли в турнире и продолжаем творить историю. Почему бы и нет? Мы верим в свои способности и направление клуба», - сказал Шмейхель.

«Лестер» обыграл в ответном матче ПСВ и вышел в полуфинал турнира.

«Второго шанса не бывает, нам нечего было терять. Мы должны были выйти на бой, но держать себя под контролем. Мы не дали создать у своих ворот много моментов. Наша организация игры и движение были лучше», - отметил голкипер «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Каспер Шмейхель
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