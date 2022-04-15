Джеррард назвал лучшего игрока в истории АПЛ

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард назвал игрока, которого считает лучшим в истории английского элитного дивизиона.

Джеррард в шоу The Overlap сказал, что считает французского экс-форварда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри лучшим футболистом в истории Английской Премьер-лиги. Напомним, что Анри в составе «канониров» дважды становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок Англии и дважды становился обладателем Суперкубка Англии.

В составе лондонского «Арсенала» Тьерри Анри провёл во всех турнирах солидные 370 матчей, в которых отметился 226 забитыми мячами.