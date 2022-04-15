«Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» включились в борьбу за Эриксена

«Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» — еще два других клуба, выразивших желание подписать контракт с Эриксеном летом. Нападающим «Брентфорда» также интересуется «Тоттенхэм».

Соглашение Эриксена с нынешним клубом заканчивается летом. Сообщается, что «Брентфорд» хочет удержать футболиста, однако ему вряд ли удастся выиграть борьбу у более богатых клубов АПЛ.

Эриксен перешел в «Брентфорд» зимой на правах свободного агента и в пяти матчах АПЛ успел отметиться голом и результативной передачей. Ранее футболист долго восстанавливался после остановки сердца, которая произошла с ним на чемпионате Европы во время матча группового этапа.