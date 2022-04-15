«Эвертон» нацелился на нападающего «Бенфики»

Согласно TEAMtalk, «Эвертон» стремится осуществить летний трансфер нападающего «Бенфики» Эвертона Соареша.

«Эвертон» следит за футболистом еще со времен его выступлений за бразильский «Гремио». Этим летом лидеры английского клуба - Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин – скорее всего, покинут клуб и Соареш рассматривается как потенциальная замена.

Контракт Соареша с португальской командой рассчитан до 2025 года. Этим летом из «Бенфики», возможно, уйдет Дарвин Нуньес, поэтому пока неясно, будет ли готов клуб из Лиссабона расстаться с еще одним лидером команды.