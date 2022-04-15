«Ньюкасл» сделает новое предложение по Ботману

«Ньюкасл» сделает новое предложение по защитнику «Лилля» Свену Ботману, сообщает Football Insider.

Главный тренер клуба Эдди Хау намерен побороться с «Миланом» за центрального защитника. Возраст большинства игроков английского клуба приближается или уже перевалил за тридцать лет и наставник «сорок» видит в Ботмане перспективную замену нынешним игрокам обороны.

Тем не менее, главным претендентом на футболиста продолжает оставаться «Милан», говорится в сообщении. «Ньюкасл» уже пытался приобрести Ботмана зимой, но клубы не сошлись в цене.