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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» готов удовлетворить финансовые запросы Салаха

14 Апреля 2022 • 23:46 Комментировать
Астон Вилла
0:0
Ливерпуль
отменен

Египетский нападающий Мохамед Салах может остаться в «Ливерпуле», несмотря на слухи о том, что его желают видеть в солнечной Испании. Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп явно настроен на продолжение сотрудничества, и теперь, как сообщает Football Insider, руководство клуба готово платить Салаху зарплату в 400 тысяч фунтов стерлингов еженедельно - это примерно 470 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Салах снова является лучшим бомбардиром команды - на его счету уже двадцать забитых мячей в двадцати девяти сыгранных матчах в рамках чемпионата Англии.

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Ливерпуль Мохамед Салах
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