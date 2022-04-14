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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший капитан «Челси» может стать владельцем клуба

14 Апреля 2022 • 23:36 Комментировать
Лидс
0:0
Челси
отменен

Джон Терри, легендарный защитник «Челси», может стать новым владельцем клуба. Как известно, ситуация вынуждает владельца клуба, российского олигарха Романа Абрамовича, расстаться с «Челси», который он купил в 2003-м году. Разумеется, есть претенденты на такую покупку, в частности, американский инвестор Стефен Пальюка. И, как сообщает Globe and Mail, вместе с ним сейчас действует и 41-летний Джон Терри, который защищал цвета клуба с 1998-го по 2015-й год.

В настоящий момент «Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, команда набрала шестьдесят два очка после тридцати матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джон Терри
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