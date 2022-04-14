Лукаку рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру

Не чувствующий себя в своей тарелке в лондонском «Челси» нападающий Ромелу Лукаку дал понять, в каком он клубе хотел бы завершить карьеру. Не секрет, что Лукаку жаждет вернуться в миланский «Интер», но свои последние минуты на поле хотел бы сыграть в футболке родного клуба - «Андерлехта». Об этом заявил сам нападающий.

- Я хочу закончить там, где все начиналось для меня. «Андерлехт» все время оставался моим родным клубом. Я всегда чувствовал там любовь фанатов. Это очень важно для меня, - пояснил Лукаку, слова которого цитирует ITASportPress.