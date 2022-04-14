«Ньюкасл» предложит контракт Эриксену выгоднее, чем «Брентфорд»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Ньюкасле», пишет Nothern Echo

По информации источника, «сороки» сделают предложение для Эриксена в несколько раз лучше того, что может предложить нынешний клуб датчанина «Брентфорд».

Ранее английские СМИ писали об интересе к игроку со стороны «Эвертона», «Вест Хэма» и «Тоттенхэма».

30-летний полузащитник стал игроком «Брентфорда» зимой 2022 года. За это время он сыграл за команду 5 игр, забил 1 гол и отдал одну голевую передачу. После 32 матчей «Брентфорд» набрал 36 очков и обезопасил себя от вылета в Чемпионшип.