СМИ: Кейн откажет «Манчестер Юнайтед» из-за тен Хага

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн откажется переходить в «Манчестер Юнайтед», так как клуб возглавит Эрик тен Хаг, сообщают британские СМИ.

Сообщалось, что одним из претендентов на пост главного тренера «МЮ» является Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший «Тоттенхэм» и работавший с Кейном. Однако, после того, как выбор боссов «Юнайтед» пал на тен Хага, британские журналисты считают, что вероятность перехода Кейна в стан «красных» сильно снизилась.

Также была информация об интересе к нападающему со стороны «Манчестер Сити». «Горожане» пытались заполучить форварда в прошлогоднее летнее трансферное окно, но не смогли осилить ценник, который установил «Тоттенхэм».