Мерсон считает правильным ходом, что «Арсенал» отпустил Обамеянга

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон высказал мнение о переходе Обамеянга в «Барселону».

«Пьер-Эмерик Обамеянг забил 10 голов в 14 матчах за Барселону, но Ла Лига не является самой сильной, футбол в Испании открытый», - цитирует Пола Мерсона Sky Sport. По его мнению, «Арсенал» правильно отпустил нападающего, ведь из-за его огромной зарплаты клуб не мог привезти другого игрока на его место. Пол сказал, что команда должна смотреть в будущее и ориентироваться на молодых игроков.

Полузащитник Пол Мерсон выступал за лондонский «Арсенал» в период с 1985 по 1997 года.